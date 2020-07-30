Російські силовики повідомили про затримання військового в Криму через роботу «на українську розвідку»

У російській ФСБ повідомили про затримання в окупованому Севастополі російського військового, який, як стверджують у російській спецслужбі, передавав дані державної таємниці українській розвідці. Щодо нього порушили кримінальну справу за статтею про «державну зраду».

«Федеральною службою безпеки Російської Федерації в Севастополі затриманий військовослужбовець Чорноморського флоту (Росії –​ ред.), який збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю», –​ повідомляють російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу ФСБ.

Повідомляється, що стосовно військовослужбовця обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Реакції української сторони щодо буцімто співпраці затриманого із розвідкою Міноборони України немає.

Це не перший звіт ФСБ про затримання підозрюваних в анексованому Криму, які нібито працюють на спецслужби України. Торік повідомлялося, що в Севастополі затримали жінку за підозрою в шпигунстві на користь української розвідки. У Міноборони України тоді заявили, що не мають «жодного стосунку» до затриманої.

Раніше стало відомо, що справу про держзраду порушили стосовно військовослужбовця Південного військового округу Росії.

У лютому 2019 року в Росії військовий суд визнав винним у державній зраді у вигляді видачі держтаємниці майора Чорноморського флоту Росії, колишнього українського військового Дмитра Долгополова і жительку Криму Ганну Сухоносову, яку ФСБ Росії назвала його співмешканкою. Їх засудили до 10 і 9 років позбавлення волі відповідно. За версією російського слідства, Сухоносова була завербована співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковником Ігорем Клименком і залучила Долгополова до конфіденційного співробітництва з українською спецслужбою за грошову винагороду.

За даними ФСБ Росії, під час суду Долгополов і Сухоносова «свою провину визнали повністю і покаялися у скоєному».

Колишні товариші по службі затриманого в Криму Дмитра Долгополова заявили, що не вірять у версію російської ФСБ про те, що він «працював українським шпигуном».