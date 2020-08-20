Зеленський: ми зараз не говоримо про подачу води до Криму

Зараз немає мови про подачу води з підконтрольної Україні території до анексованого Росією Криму, заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі Радіо Свобода.

«Ми не мусуємо це питання, ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму. Я не знаю, хто підіймає це питання», – сказав Зеленський.

За його словами, в Україні «дуже багато проблем, але всі підіймають питання наступні: подача води до Криму, що буде з українською мовою, що буде з нашою релігією».

«Усе буде нормально, українська мова – державна, зараз про воду до Криму ніхто не говорить, Крим повернеться, все – буде», – заявив Зеленський.

Україна припинила постачання води до Криму Північнокримським каналом після окупації півострова Росією 2014 року. До того через цей канал забезпечувалося до 85 відсотків загальних потреб Криму в прісній воді. Нині власних джерел прісної води на півострові загалом вистачає для потреб населення, але вже не для промисловості, сільського господарства тощо. Підконтрольна Росії влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.

11 лютого голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що пішов би на відновлення подачі води в анексований Крим в обмін на відведення військ на Донбасі. При цьому він зазначив, що його особиста позиція. Згодом депутат вибачився і заявив, що його слова були вирвані із загального котексту.

5 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на одному з телеефірів стверджував, що його Кабмін «не перекриє воду для українців в Криму» і заявив, що неподання води «призведе до гуманітарної катастрофи».

Пізніше він написав у Facebook, що українська влада не може подавати воду в Крим до деокупації півострова, тому що «неможливо з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази» Росії.

На початку серпня в інтерв’ю Радіо Свобода Шмигаль сказав, що Україна готова забезпечувати людей у Криму водою в разі гуманітарної катастрофи.