Арахамія: я б пішов на те, щоб дати воду до Криму в обмін на відведення військ на Донбасі

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі українського телеканалу «Прямий» заявив, що пішов би на відновлення подачі води в анексований Крим в обмін на відведення військ на Донбасі.

При цьому Арахамія зазначив, що це позиція не його як голови фракції «Слуга народу», а особиста.

«Моя особиста позиція, якщо дати воду до Криму, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу, ну, я буду вважати це достатнім компромісом. Тому що в Криму будуть користуватися водою громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми військовими формуваннями в Ростов, ми встановлюємо контроль за нашим кордоном і за це потрібно подати воду до Криму, я б на таке пішов», – сказав Арахамія.

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич запевняв, що відновлення водопостачання Криму по Північно-Кримському каналу виключене до деокупації півострова.

5 лютого голова підконтрольного Москві Держкомітету з водного господарства та меліорації Криму Ігор Вайль повідомив, що питної води в Сімферополі залишилося максимум на 90-100 днів.

Російська глава адміністрації Сімферополя Олена Проценко повідомляла, що заради економії води сімферопольцям будуть давати гарячу воду тільки по вихідних.

Після цього російський глава уряду Криму Юрій Гоцанюк сказав, що в Сімферополі немає необхідності обмежувати подачу води. Але при цьому закликав кримчан дбайливо ставитися «до такого цінного для півострова ресурсу».

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Фактична влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.