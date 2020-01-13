Про рівень життя у Криму: «перехідний період закінчився – краще не стало»

Першочерговим завданням для російського уряду Криму підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов назвав підвищення рівня життя кримчан. Аксенов зазначив, що однією з проблем є високі ціни на півострові.

При цьому Сергій Аксенов визнав, що у чиновників поки немає впевненості в тому, що запуск потягів через Керченський міст допоможе знизити ціни в Криму.

«Із запуском залізничного сполучення до літа стане зрозуміло, чи вдасться знизити ціни. В межах національних проєктів маємо цільовий показник: зараз у нас 17% громадян з низьким прибутком, до 2024 року ми маємо знизити цей показник до 8%», ‒ цитує Аксенова російське інформаційне агентство «Крым».

Проросійська громадська активістка з Криму Лариса Курашкіна в коментарі Крим.Реалії сказала, що при управлінні регіоном Сергієм Аксеновим це завдання виконане не буде.

«Під час «кримської весни» ми довірили Сергію Аксенову наш Крим. Але тепер розуміємо: з ним нічого не вийде! Він не державник! А в цьому важливому питанні ‒ підвищення рівня життя кримчан ‒ як, втім, і в усіх інших завданнях, спрямованих на потреби простих людей з Криму, він не мислить державним масштабом, а мислить меркантильним», ‒ сказала Курашкіна.

Громадська активістка, підприємиця у сфері туризму з Судака Наталія Кириченко вважає, що російська фіскальна система працює не на користь добробуту населення.

Ми ще добре жили та заробляли, поки в Криму російські закони не працювали повною мірою

«За наявної податкової політики, звідки у громадян може бути гідна оплата праці? Ухвалений «закон Хованської» про заборону здачі житла в оренду ставить кримських підприємців поза законом. Збиває з пантелику квартироздавачів ‒ що робити, як заробляти в 2020 році, коли кругом не можна? Я вважаю, ми ще добре жили та заробляли, поки в Криму російські закони не працювали повною мірою, поки всі роснагляди, росконтролі, ФМС та інші органи лояльно ставилися до невиконання безлічі вимог підприємцями, не вмикали на всю потужність свої каральні функції», ‒ розповіла Крим.Реалії активістка.

За її словами, йдеться вже не про покращення рівня життя кримчан, оскільки зараз «люди бояться втратити те, що мають».

Зберегти рівень життя кримчан, я не кажу вже, зробити кращим, за наявної ситуації ‒ утопія

«Був перехідний період, а що зміниться цього року? Туризм і все, що навколо нього, це основний прибуток кримчан. Як він може збільшитися або хоча б не впасти за наявного стану? Всім піти в тінь? Не вийде. Ми ‒ «прозорі» для держави і не виконувати закони не можемо. Високі ціни на продукти та ліки ‒ це біда, але зберегти рівень життя кримчан, я не кажу вже, зробити кращим, за наявної ситуації ‒ утопія. Час покаже, що буде в Криму в цьому курортному сезоні. Залишається три-чотири місяці, і тоді буде видно, чого варті слова головного кримського керівника», ‒ зазначила Кириченко.

За словами кримського активіста Романа Лесниченка, у Криму відсоток людей з низьким рівнем прибутків ‒ це не озвучені Аксеновим 17% населення, а практично всі кримчани.

У нас не 17% жебраків, а практично все населення

«До відома Аксенова та інших чиновників доводжу, що у нас не 17% жебраків, а практично все населення. Якщо зайти на сайт «Вікіпедія» та почитати статтю про те, що таке «середній рівень» і яка зарплата потрібна, щоб бути цим середнім рівнем, то там видно, що для жителя США середній рівень ‒ це 55 тисяч доларів на рік на людину, що відповідає їхньому середньому класу. Якщо почитати там про Росію, то там написано: 15 тисяч доларів на рік на людину! А тепер, якщо перевести ці гроші в рублі, то ми отримаємо десь 90 тисяч рублів на місяць на людину. Ось що значить середній клас. І такий прибуток є тільки в Москві та Санкт-Петербурзі, але не в Криму», ‒ поділився своєю думкою з Крим.Реалії Лесниченко.

На його думку, російська статистика «перетворилася на пропагандистський інструмент для чинної влади».

На жаль, ми, кримчани, майже всі ‒ бідні

«Аксенов порівнює наш прибуток, напевно, за мірками Африки, при тому, що навіть у деяких країнах Африки він вищий. На жаль, ми, кримчани, майже всі ‒ бідні. Добре у нас отримують лише чиновники, починаючи з начальників відділів і бізнесмени, а от усі інші ‒ просто злидні за світовими мірками. Російська статистика ‒ це вже давно суцільна політика, пропаганда та гра у красиві цифри для «царя» і його виступів», ‒ сказав Роман Лесниченко.

За словами активіста громадського руху «Вільний Крим» Решата Меметова, падіння рівня життя кримчан «набуває страхітливого характеру».

Люди економлять на їжі, щоб купити одяг і оплатити комунальні послуги

«Те, що сам Аксенов публічно визнає проблему рівня життя кримчан, свідчить багато про що. Значить, замовчувати це влада вже не в змозі. І на те є вагомі причини: рівень життя кримчан падає, і щоб бачити це, не потрібно бути експертом. Люди економлять на їжі, щоб купити одяг і оплатити комунальні послуги. Пенсіонери змушені шукати додатковий прибуток, адже на пенсії можна лише виживати. Бюджетники шукають другу роботу або підробіток. Але й тут проблема ‒ зарплати такі низькі, що часом економічно недоцільно взагалі йти працювати за такі копійки. Проблема дуже серйозна й небезпечна. Думаю, що в сучасних реаліях вона лише погіршуватиметься», ‒ розповів Меметов.

Президент Росії Володимир Путін вказав на необхідність «навести лад» в анексованому Криму та підвищити якість життя населення. Таку заяву він зробив напередодні на нараді в Ялті.

Путін зазначив, що підвищення якості життя має виражатися в ремонті будинків, інженерних мереж, облаштуванні територій, громадських просторів. На його думку, також потрібно попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, вирішенням екологічних питань.

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