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13 січня 2020, Київ 15:37
Новини | Події

Сенцов повідомив про переїзд сім’ї на підконтрольну Україні територію

Олег Сенцов повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року

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Український режисер Олег Сенцов повідомив про переїзд свої мами та сина з анексованого Росією Крима на підконтрольну Україні територію.

«Нарешті ми з’єдналися: до Києва переїхала моя мама та син. З ним виявилось найважче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилась на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму. Влад знаходився не тільки у сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижні в Україні йому вистачило, щоб ця пелена спала. Незважаючи на свою болячку, він гарно розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання», – написав Сенцов у Facebook.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну з Росією. Москва звинувачувала його в тероризмі в Криму після анексії навесні 2014 року. Його засудили до 20 років колонії.

Олег Сенцов у російському суді, Ростов на Дону, 25 серпня 2015 року
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