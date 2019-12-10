Сенцов став на облік у військкоматі

Український режисер, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов став на облік у одному з військкоматів Києва.

«Оскільки я зараз майже киянин, то пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось... Воєнкомати звісно вражають своєю обшарпаністю, але люди всередині дуже хороші. Так і з нашою країною: народ гарний, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі», – написав він.

Сенцова звільнили під час обміну у вересні 2019 року. 26 листопада режисеру в Страсбурзі вручили премію Сахарова, лауреатом якої він став торік. Під час виступу в Європарламенті Сенцов закликав не вірити президенту Володимиру Путіну.