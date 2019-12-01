Олегу Сенцову вручили документи про присвоєння звання почесного громадянина Парижа

У мерії Парижа відбулася церемонія, на якій український режисер, колишній політв’язень Олег Сенцов отримав від мера міста Анн Ідальго документи про присвоєння звання почесного громадянина Парижа.

«Ще не всі українські політв'язні звільнені. Я буду продовжувати боротися за їхнє звільнення і сподіваюся, що ви підтримаєте мене в цій боротьбі, – цитує слова Сенцова прес-служба Європейського парламенту.

Як повідомив український режисер у фейсбуці, він також встиг зустрітися з українською громадою.

«Віктор Файнберг – радянський дисидент, учасник акції протесту на Красній площі проти введення військ до Чехословаччини в 1968 році. За це він був заарештований разом зі своїми соратниками, і до нього була застосована каральна психіатрія. Після звільнення він іммігрував до Франції, де і проживає до сьогоднішніх часів. До речі, йому цього тижня виповнилося 88 років. Є люди для яких я приклад, але є і такі, які були прикладом для мене», – написав Сенцов.

У вересні 2018 року Муніципальна рада Парижа проголосувала за те, щоб Олег Сенцов став почесним громадянином міста. Рішення було ухвалене на пропозицію паризького мера Анн Ідальго.

26 листопада Сенцову в Страсбурзі вручили премію Сахарова, лауреатом якої він став в минулому році. Під час виступу в Європарламенті українець закликав не вірити Путіну.