Олег Сенцов у Європарламенті: «Я не вірю Путіну і закликаю вас не вірити йому»

Українському режисерові з Криму, колишньому політв'язню Олегу Сенцову в Страсбурзі 26 листопада вручили премію імені Сахарова, лауреатом якої він став торік. Премію отримують особи, «які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі». Подаємо повний текст промови Олега Сенцова, яку він виголосив у Європейському парламенті.

Олег Сенцов

(Рубрика «Точка зору»)

Всім доброго дня!

Андрій Сахаров, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел... Я ніколи не міг собі уявити, що моє ім'я ставитимуть в один ряд із цими людьми. Це велика честь і велика відповідальність, і спасибі вам за це.

Я сприймаю цю премію не як свій особистий приз, а як знак, яким відзначені всі українські політв'язні, які були в російських в'язницях, які все ще перебувають там, як всі наші полонені, які перебувають на Донбасі в руках «сепаратистів», як всі наші активісти, які все ще борються за нашу країну, як всі наші військові, які борються за нашу незалежність або вже склали свої голови.

Росія обов'язково обдурить, вони не хочуть миру на Донбасі, не хочуть миру в Україні – вони хочуть бачити Україну на колінах

Зараз чимало говорять із приводу примирення з Росією, якихось переговорів. Я не вірю Путіну і закликаю вас не вірити йому. Росія обов'язково обдурить, вони не хочуть миру на Донбасі, не хочуть миру в Україні – вони хочуть бачити Україну на колінах, хочуть впливати на європейську і світову політику силовим методом. Ми цього не допустимо. Ми боролися і боремося за свою свободу до самого кінця.

У Європейському союзі зараз багато своїх внутрішніх суперечок, розбіжностей, конфліктів: як розвиватися, як реформуватися, що робити далі. Як у нас кажуть: «Нам би ваші проблеми». У нас все набагато важче. У нас стара корупційна система в країні, яка досі не змінена, військова агресія проти нас, щотижня гинуть наші військові. Це інший рівень проблем.

Але при всіх внутрішніх проблемах Євросоюзу він розвивається, і я вважаю, що це дуже хороша інституція і це приклад для нас усіх. Тому що є країна, яка зараз є, напевно, найбільшим єврооптимістом в світі, – це Україна. Тому що для нас немає іншого шляху розвитку, іншого виходу – це для нас питання виживання як країни.

Коли хтось із вас думатиме про те, як протягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тисяч загиблих в Україні

Тому щоразу, коли хтось із вас думатиме про те, як простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тисяч загиблих в Україні, про ті сотні наших хлопців, які все ще перебувають в тюрмах, яких можуть катувати прямо зараз, про тих кримських татар, які зараз можуть бути арештовані, а в цей момент в їхніх будинках можуть відбуватися обшуки, а сім'ї і діти залишаться без батьків. Пам'ятайте про тих хлопців, які прямо зараз у камуфляжі ось із таким знаком (показує на значок із прапором України, який прикріплений до піджака – ред.), з нашивкою на руці перебувають в окопах, ризикують своїм життям за нашу і за вашу свободу. Не забувайте про них, будь ласка. Спасибі.

Слава Україні!

ДОВІДКА: Премія Сахарова затверджена Європарламентом в 1988 році і вручається особам, «які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі». Вона названа на честь радянського правозахисника і дисидента Андрія Сахарова. Він також став жертвою переслідувань влади: за свою правозахисну діяльність вчений був позбавлений всіх радянських нагород і премій, у 1980 році його разом із дружиною Оленою Боннер вислали з Москви.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода