«Протягуючи руку дружби Путіну, пам’ятайте про 13 тисяч загиблих в Україні» – Сенцов у Європарламенті

Колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов під час виступу у Європейському парламенті у вівторок застеріг європарламентаріїв від співпраці з президентом Росії Володимиром Путіним, поки Кремль продовжує свою агресію проти України.

«Є країна, яка зараз, напевно, є найбільшим єврооптимістом в світі, – це Україна. Тому що для нас немає іншого шляху, іншого шляху розвитку, це для нас питання виживання. Тому щоразу, коли хтось із вас буде думати, як протягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам’ятайте про кожного із 13 тисяч загиблих в Україні, про ті сотні наших хлопців, які перебувають у тюрмах, яких можуть катувати прямо зараз, про тих кримських татар, які можуть бути в цей момент арештовані, а в їхніх домівках проходять обшуки, сім’ї залишаться без батьків. Пам’ятайте про тих хлопців, які прямо зараз в камуфляжах із нашивкою на руці перебувають в окопах, ризикують своїм життям за нашу і за вашу свободу. Не забувайте про них, будь ласка. Дякую! Слава Україні!», – сказав Сенцов.

Після його виступу із зали почувся вигук – «Героям слава!». Усі присутні привітали виступ Олега Сенцова гучними оплесками стоячи.

Після того Сенцов отримав премію Сахарова з рук президента Європарламенту Давида Сассолі.

Українець став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році. Тоді Росія утримувала його в ув’язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня цього року в результаті обміну з Росією.

Із 1988 року Європарламент присуджує премію «За свободу думки» імені Сахарова особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи.