Депутат Арістов про продаж води до Криму: «Це була просто ідея, зараз питання не обговорюється»

Питання щодо продажу води до анексованого Криму наразі не обговорюється, заявив голова бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов, який восени висловлював таку ідею. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Коли ми шукаємо джерела, як політики чи як бюджетний комітет, ми шукаємо можливості (наповнення бюджету – ред.), це були пошуки можливостей і все, без будь-яких прив’язок до якихось дій. Не було жодних розрахунків, не було нічого, була просто ідея. Зараз це питання не обговорюється, в принципі», – пояснив Арістов.

31 січня був оприлюднений відеокоментар голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова, в якому він розповів про ідею продавати воду до анексованого Росією Криму воду в коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Схеми» (відео записане 17 жовтня 2019 року).

Ці слова викликали критику низки політиків, зокрема парламентаря 8 скликання, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.​

В жовтні 2019 року керівник Федерального агентства водних ресурсів Дмитро Кирилов заявив, що Росія не веде переговорів з українською владою, позаяк Крим нібито «не потребує води».

Припинення постачання дніпровської води на Кримський півострів відбулося в березні 2014 року. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого півострова.

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Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».