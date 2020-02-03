Чубаров: «Продаж води до Криму – здача позицій по деокупації»

Продаж дніпровської води з материкової України до анексованого Криму означатиме здачу позицій з деокупації півострова – таку думку 3 лютого висловив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Таким чином він прокоментував ідею голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова про продаж води до Криму.

«Постачання води до Криму – це означатиме здачу ще однієї позиції, яка все далі й далі буде віддаляти Крим від України. І буде змушувати суспільну думку виходити з того, що Крим є Росією, тому що вона дуже ефективно ним керує, в тому числі домовляється з Україною про постачання води», – вважає Чубаров.

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1 лютого так званий «депутат Держдуми Росії» з анексованого Криму Михайло Шеремет заявив, що російська сторона «тільки вітатиме» ідею продажу днірповської води з материкової України анексованому Криму.

31 січня був оприлюднений відеокоментар голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова, в якому він розповів про ідею продавати воду до анексованого Росією Криму воду в коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Схеми» (відео записане 17 жовтня 2019 року).

В жовтні 2019 року керівник Федерального агентства водних ресурсів Дмитро Кирилов заявив, що Росія не веде переговорів з українською владою, позаяв Крим нібито «не потребує води».

Припинення постачання дніпровської води на Кримський півострів відбулося в березні 2014 року. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого півострова. Після цього для Росії ціна утримання Криму зросла на кілька мільярдів доларів, твердить Чубаров.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».