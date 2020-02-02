Після анексії Криму російська влада півострова, за рідкісними винятками, втратила можливість брати участь в авторитетних міжнародних заходах. Санкційні обмеження зокрема вдарили по туристичній сфері, закривши ринки материкової частини України та Європи. Тепер кримська влада шукає туристів на виставках у Китаї та країнах пострадянського простору. Скільки це коштує і де покажуть кримські курорти цього року?

Підконтрольна Росії кримська влада неодноразово повідомляла, що туристична галузь є пріоритетною в економіці півострова. Однак санкції і втрата колишніх ринків істотно змінюють цей порядок денний. Про те, як він змінюється, можна судити за офіційною документацією кримської влади, яка є у відкритому доступі.

За інформацією російського порталу держзакупівель, у Міністерстві курортів і туризму Криму щорічно витрачають декілька мільйонів рублів на облаштування курортних експозицій півострова «на туристичних виставках за кордоном».

На початку цього року в відомстві планували витратити на ці цілі майже три мільйони рублів у рамках державної програми розвитку курортів і туризму в Криму. За ці кошти мали організувати участь кримських експозицій у міжнародних виставках у Китаї, Сербії та Казахстані. У результаті конкурс на 2 мільйони рублів скасували. Однак кримські експозиції повезуть до двох країн: до Китаю та Сербії.

Від Сімферополя до Шанхая

Тендер із закупівлі послуг організації кримських експозицій на міжнародних туристичних виставках у Мінкурортів і туризму Криму оголосили наприкінці січня. У рамках закупівлі планується участь представників Криму в Міжнародній туристичній виставці «Sajam Turizma» у Белграді (Сербія) 20-23 лютого 2020 року та Міжнародній виставці туризму «CITM 2020» у Шанхаї (Китай) 14-16 листопада.

Послуги з організації цих поїздок коштували бюджетові 623 тисячі рублів (майже 242 тисячі гривень у перерахунку – ред.).

За ці кошти на туристичних виставках у межах російських експозицій має бути представлений виставковий стенд Криму та презентований його туристичний продукт для «формування іміджу Криму як туристичної дестинації Росії, сприятливої для цілорічного відпочинку, оздоровлення та лікування», мовиться в документації торгів.

Експозиції, які будуть представлені в Сербії та Китаї, мають показувати туристичний потенціал Криму в розрізі регіонів, видів туризму та основних можливостей відпочинку, оздоровлення та лікування в курортному сезоні 2020 року.

В рамках тендеру виконавець також зобов'язаний доставити сувенірну та друковану продукцію для кримських експозицій із Сімферополя до Белграда та Шанхая.

Стенди та розіграші

Цього року кримські стенди також планували встановити в рамках 20-ї казахстанської міжнародної туристичної виставки «Туризм і подорожі» ‒ KITF 2020. Вона має відбутися у виставковому центрі «Атакент» у колишній столиці Казахстану Алмати 14-16 квітня.

Але конкурс на ці послуги був скасований. А торік у Мінкурортів і туризму Криму витратили майже 2 мільйони рублів на участь кримських стендів у міжнародних виставках у чотирьох країнах: Білорусі, Казахстані, Вірменії та Китаї.

Кримські експозиції, зокрема, брали участь у Міжнародних туристичних виставках «Відпочинок» у Мінську, вже згаданому вище «Туризм і подорожі «KITF» в Алмати, «InTourExpo» в Єревані та китайській міжнародній виставці індустрії туризму та подорожей BITE 2019 у Пекіні.

У рамках цих виставок представники адміністрацій курортних регіонів Криму і підприємств туристичної галузі проводять презентації з розіграшами призів та цінних подарунків, повідомляють у Мінкурортів і туризму Криму.

«На всіх виїзних заходах, будь то Москва, Санкт-Петербург, регіони чи республіки, ми помічаємо, що інтерес до Криму не вичерпується. Ми продовжимо і розширимо просування Криму на зовнішньому ринку, адже вважаємо, що правдивої інформації про Крим у світі недостатньо», ‒ говорив торік російський міністр курортів і туризму Криму Вадим Волченко.

«Немає можливостей експонуватися в Європі»

Країни, до яких кримські чиновники їздять просувати курорти, не запроваджували санкцій проти Росії. Голова Асоціації туроператорів Криму та Севастополя Борис Зелінський саме з цим і пов'язує те, що чиновники роблять ставку саме на ці регіони.

«Це, звичайно, пов'язано з санкціями. На жаль, у Криму зараз немає можливостей експонуватися в Європі або в інших країнах, які підтримують санкції. Тому, я так розумію, цей вибір не випадковий. Кримські експозиції їдуть до Китаю, Сербії та Казахстану, тому що ті не заперечують проти участі у своїх заходах. Хотілося б, щоб санкції з Криму були зняті або полегшені, тоді будуть інші можливості», ‒ сказав він у коментарі кореспондентові проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Туристам із цих країн буде складно дістатися до Криму через відсутність прямого транспортного сполучення з ним, зазначає експерт. Однак він бачить перспективу участі в таких виставках для «популяризації туристично-рекреаційного потенціалу Криму».

Підтримує цю ідею і голова громадської організації «Курортний Крим», творець сайту kurortexpert.com Олександр Бурдонов. «Чим більше будуть їздити, тим краще. Брати участь у виставках треба. Туризм ‒ це така штука, що виправдовує будь-яке просування. До 2014 року ми і в Лондон літали на виставки. Якщо зараз не можемо, потрібно їхати туди, де можемо», ‒ говорить він.

Потрібно їхати туди, де можемо

Частка іноземних туристів у Криму, за офіційними повідомленнями місцевої влади, щорічно складає в середньому 25% усього турпотоку.

За інформацією російського інтернет-сервісу для мандрівників Biletix, більшість іноземних туристів, які побували в Криму в 2019 році, були з Білорусі, Вірменії та Казахстану. Також до п'ятірки лідерів увійшли туристи з Ізраїлю та Естонії.

У той же час голова комітету з туризму і санаторно-курортного комплексу підконтрольного Росії кримського парламенту Олексій Черняк повідомляв, що в минулому році в Криму було відзначене зростання числа туристів із Індії, Австралії, Франції, Італії, Китаю, США та Німеччини.