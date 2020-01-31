Нью-Йорк: активісти протестували проти концерту джазмена, який підтримав анексію Криму

Увечері 30 січня в Нью-Йорку активісти провели акцію проти виступу російського джазмена Ігоря Бутмана, який підтримав анексію Криму в 2014 році. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Юлія Городецька.

Активісти стояли з плакатами «Крим – це України», «Ганьба Blue Note», «Не грай за нотами Путіна», «Путін, прибери руки від України», «Зупиніть вірус російської пропаганди». ​

В Бутмана заплановано чотири концерти по два сети в джаз-клубы Blue Note. Городецька розповыла, що активысти планують збиратися під будівлею клубу ще три дні – під час кожного концерту Бутмана.

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За словами Юлії Городецької, активісти писали листи до клубу, але їм ніхто не відповів. Також ніхто з організаторів заходу та представників Бутмана не підходив до них під час акції.

У грудні 2019-го та січні 2020 року кілька концертів Бутмана вже скасували в Бостоні та Енн-Арборі (штат Мічиган). Останній концерт не відбувся через те, що активісти організації Arts Against Aggression повідомили керівництву закладу про політичну позицію музиканта.

Бутман – громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова. У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не має використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.