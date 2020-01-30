Захист планує оскаржити рішення суду на вирок ексдепутату Криму Ганишу

Захист колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша має намір оскаржити рішення Київського апеляційного суду, який залишив чинним вирок судів попередніх інстанцій про визнання його винним у державній зраді, повідомив проєкту Радіо свобода Крим.Реалії адвокат Андрій Руденко.

«Так, подамо касаційну скаргу, а що буде далі – невідомо», – зазначив адвокат.

Руденко також розповів, що не очікував такого рішення суду.

19 листопада 2018 року Дніпровський районний суд Києва визнав ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша винним у державній зраді і засудив його до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Засуджений також зобов’язаний виплатити 5389 гривень судових витрат. До вступу в силу рішення суду Ганиш має перебувати під домашнім арештом. Такий запобіжний захід діятиме, поки апеляційний суд не винесе рішення.

Ганиш просив суд визнати його невинуватим і виправдати.

Ексдепутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.