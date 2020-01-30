Суд у Києві залишив в силі вирок кримському ексдепутатові Ганишу

Київський апеляційний суд 30 січня залишив в силі вирок суду попередньої інстанції, який визнав винним колишнього депутата Верховної Ради АР Криму Василя Ганиша в державній зраді, повідомила Прокуратура АРК у своєму Telegram-каналі.

«Щойно Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури автономії і залишив в силі вирок Дніпровського районного суду міста Києва, яким колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша засуджено до 12 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

19 листопада 2018 року Дніпровський районний суд Києва визнав ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша винним у державній зраді і засудив його до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Засуджений також зобов’язаний виплатити 5389 гривень судових витрат. До вступу в силу рішення суду Ганиш має перебувати під домашнім арештом. Такий запобіжний захід діятиме, поки апеляційний суд не винесе рішення.

Ганиш просив суд визнати його невинуватим і виправдати.

Ексдепутата затримали в квітні 2015 року під час виїзду з Криму на материкову частину України співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат перебував у розшуку, Генпрокуратура України винесла йому підозру в скоєнні державної зради.