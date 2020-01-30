«Рішучість в цьому питанні незмінна»: Туреччина підтвердила невизнання анексії Криму Росією

Позиція Туреччини в питанні анексії Росією Криму залишається незмінною: Анкара ніколи не визнавала і не визнає її. Про це під час зустрічі групи українських дипломатів на чолі з послом України в Туреччині Андрієм Сибігою і групи дружби Туреччини і України з депутатів парламенту Туреччини заявив її голова, депутат від Партії справедливості і розвитку Йилдирим Тугрул Тюркеш, повідомляє «Укрінформ».

«Як ви знаєте, на всіх зустрічах, засіданнях, ми зазначаємо про це і хочемо зазначити сьогодні, в рамках зустрічі з парламентською групою дружби, що і Турецька держава, і парламент, за будь-яких умов підтримують територіальну цілісність України, ніколи не визнавали та не визнають окупацію півострова Крим. Про це було багато заяв і від нашого уряду, – рішучість та наполегливість в цьому питанні залишаються незмінними», – сказав Тюркеш.

Під час зустрічі обговорили актуальні аспекти українсько-турецьких відносин і напрямки їх розвитку.

Зустріч відбулася напередодні запланованого на 3 лютого візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.