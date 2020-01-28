Не доїхав до Європи: як Україна віддала Росії кримчанина з відзнакою «самооборони»

Житель Севастополя, якому, за версією українського слідства, загрожувало до восьми років в'язниці за участь у «самообороні» Севастополя, зустрів Новий рік на волі, у потязі, виконуючи гімн Росії. Як після кількох місяців на лаві підсудних опинився на волі Степан Резуник та як він повертався до Севастополя, читайте у матеріалі телепроєкту Крим.Реалії.

У грудні 2019 року між Україною та підтримуваними Росією угрупованнями «ЛНР» та «ДНР» відбувся обмін утримуваними особами. На відео процес знімав севастополець Степан Резуник, який наприкінці 2019 року вирушив з Росії до окупованого Криму. У російському потязі «Санкт-Петербург – Севастополь» він святкував прихід Нового 2020 року, співаючи російський гімн.



Їхав за безвізом – приїхав у СІЗО

Чоловіка затримали на контрольному пункті «Каланчак» на адмінмежі з Кримом 11 червня 2019 року. Резуник їхав забирати український закордонний паспорт, хотів працювати на яхтах в Європі. Українські правоохоронці звинуватили його в участі у незаконних збройних формуваннях 2014 року. Спочатку його заарештували та доправили до херсонського СІЗО, але вже у жовтні 2019 року випустили під заставу.

Так звана «кримська самооборона» у 2014 році допомагала російській владі анексувати український півострів: блокувала і штурмувала українські військові частини.

В участі у цих силових операціях севастопольця звинуватила прокуратура АРК, яка базується у Києві.

Докази його вини беззаперечні. Був активним учасником цього незаконного збройного формування «самооборона Севастополя»



«Докази його вини беззаперечні. В нас є і особи, які впізнають його, і свідки, які дають показання на нього. Беручи участь в «самообороні Севастополя», він перебував на блокпостах зі зброєю. Тобто він контролював трасу «Севастополь-Сімферополь». Здійснював огляд автомобілів, огляд громадян, які в’їжджали і виїжджали з Севастополя. Тобто був активним учасником цього незаконного збройного формування «самооборона Севастополя», – говорить прокурор АРК Ігор Поночовний.

Степан Резуник хизувався ось такою грамотою у соцмережах. На ній зазначено, що отримана вона саме «за активну участь у виконанні бойових завдань із захисту Севастополя» у складі сил «народної самооборони».

На допиті чоловік сказав, що нічого подібного не робив. «Хто хотів її (грамоту – ред.), той і отримував. Їх надрукували велику кількість, по знайомих все це було передане, наче як розвага. Але потім сказали, що вона, можливо, буде впливати, ці нагороди на виплати пенсій», – пояснював він.

Раніше вдалося з'ясувати, що в лютому 2014 року Степан Резуник фотографувався в камуфляжі з «георгіївською стрічкою».

А його дружина оприлюднювала фото з членами «кримської самооборони» та бойовиками «ДНР». Публічно називала «нашим генералом» командира так званого «народного ополчення Донбасу» Ігоря Безлера.

Листівку «Ирине от друзей» для неї підписував нині вже покійний ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Проте захисники севастопольця у суді запевняли, що це «не доводить його провину».

«Не було необхідності брати зброю»

Для родини Резуників Революція гідності в Україні – це «незаконне повалення влади», а анексія Росією українського Криму – «порятунок від націоналістів».

«Такі страшні події, особливо коли ти бачиш, що відбувалося в Києві. Ми вважаємо, як і весь Севастополь: це було саме незаконне повалення влади», – розповідала журналістам дружина Степана Резуника Ірина Резуник.

Жінка запевняє, що ні вона, ні її чоловік не брали до рук зброю, а лише возили на блокпости в Севастополі продукти та ліки. «Понеслися жахливі гасла, що «ми всіх там (в Криму – ред.) повісимо, стратимо, приїдемо, всіх тут розіпнемо». Це було дійсно страшно, ми просто боялись за свою родину. Але, як потім ми дізналися, що вже у березні (2014 року – ред.) тут стоять російські війська. І нам абсолютно не було необхідності брати зброю», – запевняла жінка.

На листівках вдома у Резуників Степана вітають з російським святом – «Днем захисника вітчизни». Дружина розповідає, що він ніколи не служив у Збройних силах, а лише грав у страйкбол.

Коли Степан Резуник перебував під слідством у Херсоні, жінка оприлюднила кілька відеозвернень від їхньої семирічної доньки Варвари. Дівчинка просила президентів України та Росії звільнити батька.

«У СІЗО було спокійно»

Згідно з українським законодавством, Степану Резунику загрожувало до восьми років позбавлення волі. Але йому вдалося уникнути цього. Він опинився в «обмінних списках» і наприкінці грудня 2019 року вийшов на волю внаслідок обміну утримуваними особами між Україною та підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

На вокзалі у Севастополі його зустрічали рідні. Вони тримали плакати із гаслами: «206 дней дурдома, но ты снова дома» та «8 месяцев плена, ты – наш герой».

Насправді ж на материковій частині України севастополець провів шість з половиною місяців: частину цього часу – у СІЗО, іншу – на волі під заставою.

На міському телебаченні окупованого Росією Севастополя цю історію подали як «повернення з полону». Хоча сам Резуник розповідає, що у херсонському СІЗО йому «було спокійно»: «Були там хлопці з зони АТО, але якось нам не дозволялось перетинатися одне з одним. І висловлювань з приводу «ти там – кримнашист» не було ніяких. Тобто це було так спокійно».

Разом з тим Степан Резуник попередив жителів півострова, що українські правоохоронні та контролюючі органи мають інформацію про кожного кримчанина.

«Правильні адвокати»

Ірина Резуник особисто знайома з призначеним Кремлем головою окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. Той, як вона каже, допомагав їй, коли затримали чоловіка. Жінка говорить, що він порадив їй «звернутися до хороших адвокатів, правильних», а саме до українського юридичного об'єднання «Могильницький і партнери». Його представники, зокрема, захищали українського експрезидента-втікача Віктора Януковича у його справі про держзраду.

Ми неодноразово зв'язувалися з представником цього об'єднання Дмитром Щербиною, який захищав в суді Степана Резуника, аби отримати роз'яснення щодо цих рекомендацій з боку Аксьонова. У телефонних розмовах він погоджувався на інтерв'ю, але потім не відповідав на наші дзвінки. То ж остаточної дати зустрічі ми поки так і не узгодили, але готові надати слово представникам юридичного об'єднання.

Обвинувачення, висунуті Степану Резунику українським слідством, не зняті. Суди у його справі тривають. «Він на сьогоднішній день має статус обвинуваченого. Щодо нього обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він за першою вимогою повинен з’являтися до суду», – пояснює начальник відділу прокуратури АРК Вадим Лушпієнко.

Родина Резуників наразі вирішує, чи відвідувати судові засідання на материковій частині України. Українського паспорта для користування перевагами безвізового режиму у країнах Євросоюзу Степан Резуник так і не отримав. «В Росії теж багато морів», – кажуть в родині севастопольця стосовно його подальшого працевлаштування.