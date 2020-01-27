Компромат на Курченка і скандал із дачею Януковича у Сочі: інформаційна кампанія проти «сім’ї» президента-утікача в Росії

У Росії почалася інформаційна кампанія проти Януковича та його соратників – представників старої української політичної еліти, які втекли до Москви та Ростова після Майдану. Хто «замовив» колишнього гаранта та його оточення? До чого тут непідконтрольна Києву частина Донбасу? І яку роль у цій хвилі компромату зіграла відставка російського уряду? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

В окупованому Донецьку чотири роки тому влаштували мітинг проти українського олігарха-втікача Сергія Курченка. Тоді, до так званої «націоналізації», цього єдиного монополіста-постачальника газу на окуповану частину Донбасу ще можна було критикувати.

«Курченко, поверни нам наші гроші! Курченко, поверни нам наші гроші! Курченко – злодій! Курченко – злодій!», – скандував натовп в окупованому Донецьку.

Через кілька років фірма Курченка «Внешторгсервис» прибрала до рук більшість заводів і шахт на непідконтрольній Києву території. Його менеджери сидять в «уряді» угруповання «ДНР». Борги із зарплат стали нормою, але відкрито обурюються хіба що шахтарські дружини.

«Скрізь у нас кажуть: «Шахтарський край, шахтарський край». Та яка гордість за шахтарський край, якщо я не можу на дітей дивитися – вони голодні, вони просто голодні?!», – обурювалася жінка під час одного із засідань.

Про те, що фірми Курченка «Внешторгсервис» і «Газ-альянс» безконтрольно експлуатують промисловість Донецька і Луганська, «Донбас Реалії» розповідали вже неодноразово. Але цієї зими про махінації колишнього «гаманця Януковича» несподівано у подробицях заговорили на популярних російських телеграм-каналах.

«Курченко почав налагоджувати відносини і вибудовувати свою роботу з територіями через високопоставленого співробітника Міністерства економічного розвитку», – пише «в Телеграмі» один із користувачів.

«Український олігарх-утікач Сергій Курченко поспішає вкрасти якомога більше коштів з державного бюджету Російської Федерації, виділених на підтримку «республік» Донбасу. Рахунок вже йде на мільярди доларів», – зазначено на іншому телеграм-каналі.

«З березня 2017 року до сьогодні Курченко вже вивів з проєкту «ВТС» (продав товар і назад не повернув кошти) більш ніж 700 мільйонів доларів. Його середньомісячні витрати особисто на себе становлять 20 мільйонів доларів», – йдеться на одному з російських телеграм-каналів.

З’являється інформація не тільки по Курченку, але і по колишніх українських чиновниках, які осіли в Москві

«Варто розуміти, що «Телеграм» в Росії – це медіа. Якщо в Україні він тільки «прийшов», то в Росії він досить популярний, як єдине місце вираження альтернативної думки. З’являється інформація не тільки по Курченку, але і по колишніх українських чиновниках, які осіли в Москві. Щоб вони, можливо, навіть не претендували на спроби повернутися в політичну сферу на непідконтрольні території або не намагалися на неї впливати», – переконаний аналітик Донецького Інституту інформації Віталій Сизов.

Потік компромату накриває і інших впливових політичних емігрантів. Російські журналісти з телеканалу «Дождь» знаходять нове «Межигір’я» – маєток українського президента-втікача Віктора Януковича під Сочі.



«Цілком ймовірно, за народними чутками, це дача Януковича!», – розповіла телеканалу «Дождь» жителька Сочі Людмила.

А цивільна дружина Януковича Любов Полежай веде фермерське господарство. Вирощує екзотичні фрукти, трюфелі і навіть розводить племінних бичків.

Зрозуміло, що всі ці люди займаються тим чи іншим видом бізнесу в Росії. Відповідно, їм дозволили цим займатися



«Зрозуміло, що всі ці люди займаються тим чи іншим видом бізнесу в Росії. Відповідно, їм дозволили цим займатися – це означає, що є якісь люди, їхні покровителі в російській владі. Їх все одно тримають як якийсь запасний варіант. Про всяк випадок – а раптом вони знадобляться. Якщо буде процес реінтеграції Донбасу, то виникне запит на людей, які мають авторитет в регіоні, і ось чому б Миколу Яновича Азарова не згадати?», – коментує оглядач московського Центру Карнегі Костянтин Скоркін.

На відміну від більшості втікачів-міністрів часів Януковича, експрем’єр Микола Азаров щодня оновлює свій YouTube-канал.

«Ось уже шість років йде період творчого руйнування! Українці, ну чекайте творців! Цікаві творці, зі знаком мінус. Творці – руйнівники», – розмірковує Азаров на одному з відео.

Решта представників колишньої української еліти намагаються не світитися. Чому ж тепер Януковича, Курченка і «компанію» накрила хвиля компромату?

Звичайно це пов’язано з тим, що змінився уряд в Росії

«Звичайно, це пов’язано з тим, що змінився уряд в Росії. Відповідно, можливо, будуть змінюватися якісь куратори, які займалися цими українськими так званими «політемігрантами», які курували діяльність того ж Курченка на Донбасі», – вважає Скоркін.

Президент Росії Володимир Путін відправив у відставку уряд Дмитра Медведєва. У новому уряді Михайла Мішустіна – вже немає віцепрем’єра Дмитра Козака, який, як кажуть фахівці, безпосередньо займався непідконтрольними Києву територіями і точно був в курсі махінацій на окупованій частині Донбасу фірми «Внешторгсервис» Сергія Курченка. Тепер місце Козака займе інший чиновник.

«Існує тіньова економіка, великі гроші, які не підлягають офіційному обліку і завжди знайдуться зацікавлені групи, які будуть намагатися скористатися цією ситуацією і намагатися урвати свій шматок. І зараз різні групи збираються промацати ґрунт і заявити про себе, компрометувати своїх суперників», – зазначає Віталій Сизов.

Днями Володимир Путін підібрав Дмитру Козаку, колишньому куратору непідконтрольних Києву територій Донбасу, нову посаду. Його призначили заступником голови адміністрації російського президента. Як така перестановка позначиться на тіньовому донбасівському бізнесі впливового оточення Віктора Януковича – дізнаємося вже скоро.

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