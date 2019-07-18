Суд у Херсоні подовжив арешт підозрюваному в причетності до «самооборони Криму» Резунику

Херсонський міський суд 18 липня подовжив до 20 серпня арешт затриманому на адміністративному кордоні з Кримом севастопольцю Степану Резунику. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як розповів один з адвокатів Резуника Дмитро Щербина, сторона захисту має намір оскаржити подовження арешту.

Суд слухав справу в закритому режимі. Кореспондент Крим.Реалії повідомляв, що на засідання прийшли учасники бойових дій на Донбасі – військові батальйонів «Айдар», «Херсон», «Донбас», «Правий сектор». Через це захист Резуника клопотав про закритий режим слухання «з міркувань безпеки».

Сам Степан Резуник категорично відмовився від спілкування з журналістами.

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На пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонщиною 11 червня співробітники Нацполіції АРК і Держприкордонслужби України затримали розшукуваного раніше учасника збройного формування «самооборона Криму».

Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» Криму.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п’ятсот членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.