В анексованому Криму повідомляють про повернення після обміну двох севастопольців

Вранці 1 січня кримчани Степан Резуник і Олег Руднєв прибули до Севастополя потягом із Санкт-Петербурга. Про це пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві ЗМІ. Останні вказують, що чоловіки повернулися на півострів після передачі Києвом в рамках обміну 29 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила Крим.Реалії, що перевірить факт в’їзду Степана Резуника в анексований Крим.

«Кожному факту незаконного перетину адмінкордону надається відповідна правова оцінка і ці факти долучаються до цього кримінального провадження. Саме тому, окреме кримінальне провадження не реєструють, але, якщо даний факт підтвердиться, відповідна реакція буде», – повідомили в прокуратурі.

Прокуратура АРК 11 червня 2019 року повідомила, що на пропускному пункті «Каланчак» під час перетину адмінкордону затримали чоловіка, розшукуваного учасника збройного формування «самооборона Севастополя». У відомстві тоді не назвали імені затриманого. Наступного дня Херсонський міський суд заарештував його на два місяці.

Пізніше стало відомо, що заарештований – севастополець Степан Резуник. Його дружина казала, що він виїжджав з анексованого Криму до Києва, щоб «оформити візи для в’їзду в країни ЄС».

У базі сайту «Миротворець» є інформація як про Степана Резуника, так і про його дружину Ірину. Повідомляється, що вони брали активну участь в анексії Криму і були нагороджені грамотою «за активну участь у виконанні бойових завдань». Крім того, за даними «Миротворця», Ірина Резуник також була нагороджена грамотою «за активну участь у заходах, що проводяться РОО «Самооборона Севастополя» щодо збору гуманітарної допомоги Новоросії»; в 2014 році балотувалася від ЛДПР на російських виборах в депутати підконтрольної Кремлю Балаклавської міськради.

Так званий омбудсмен Севастополя Павло Буцай повідомив місцевим кримським ЗМІ про Олега Руднєва, що два роки тому співробітники СБУ буцімто зняли його з борта теплохода в Іллічівську, і що йому висунули звинувачення в дезертирстві.

Загалом в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, Україні видали 76 осіб: 12 військових і 64 цивільних. Київ передав бойовикам в ОРДЛО 127 осіб, ще 14 відмовилися від участі в обміні.