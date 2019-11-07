Обвинуваченого в участі у «самообороні Севастополя» почнуть судити у грудні

У Солом’янському районному суді Києва 18 грудня відбудеться підготовче засідання у справі учасника «самооборони Севастополя» Степана Резуник.

Про це 7 листопада повідомив Центр журналістських розслідувань з посиланням на рішення суду від 1 листопада 2019 року.

Згідно з інформацією, справу буде слухати суддя Ада Педенко.

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На пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонщиною 11 червня співробітники Нацполіції АРК і Держприкордонслужби України затримали розшукуваного раніше учасника збройного формування «самооборона Криму».

Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» Криму.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п’ятсот членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.