Обвинуваченому в участі в «самообороні Криму» загрожує до 8 років ув’язнення – прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт щодо учасника незаконного збройного формування «самооборона Криму». Як повідомляє прес-служба відомства, обвинуваченому інкримінують частину 2 статті 260 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність за даний злочин передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

За інформацією прокуратури, підозрюваного затримали 11 червня 2019 року, на контрольно-пропускному пункті «Каланчак», при спробі перетину адмінкордону Криму з Херсонською областю.

У відомстві не називають імені та прізвища обвинуваченого.

За даними джерел проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, мова йде про Степана Резуника, якого 2 жовтня суд в Херсоні випустив з СІЗО під заставу у 240 840 гривень.

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На пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонщиною 11 червня співробітники Нацполіції АРК і Держприкордонслужби України затримали розшукуваного раніше учасника збройного формування «самооборона Криму».

Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» Криму.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п’ятсот членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.