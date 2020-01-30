В анексованому Криму продовжили арешт трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив до 5 квітня запобіжний захід для фігурантів білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» Енвера Омерова, Ризи Омерова і Айдера Джеппарова, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на рідних засуджених.

«Засідання проходило в закритому режимі. Нас не пустили навіть на оголошення. Знаємо про рішення тільки зі слів адвокатів», – розповіли родичі.

Після обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків, це Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії прровели у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».