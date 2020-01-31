У Гаагу передали нові свідчення про злочини Росії в анексованому Криму – прокуратура АРК

У Прокуратурі Автономної Республіки Крим повідомили, що разом із правозахисниками надіслали чергове, сьоме за ліком, повідомлення в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі з обґрунтуваннями відповідальності Росії «за генерацію потоків внутрішньо переміщених осіб і зміну демографічної ситуації в Криму».

«У повідомленні також доданий перелік посадових осіб Росії, які в більшій чи меншій мірі відповідальні за порушення прав людини в Криму. До розгляду офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ми надали перелік з 14 представників вищого державного керівництва Росії, які повинні відповідати за скоєні злочини», – заявив прокурор АР Крим Ігор Поночовний.

За даними відомства, під час роботи над повідомленням був здійснений аналіз понад 1000 протоколів допитів переселенців, що фіксувалися правоохоронними органами протягом останніх трьох років.

У Росії поки не коментували інформацію щодо нових даних України щодо анексованого Криму для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У попередніх шести зверненнях йшлося про факти використання Росією цивільного населення в якості «живих щитів» під час військових дій активної фази анексії півострова Крим в лютому-березні 2014 року, примусового призову до служби в збройних силах Росії, видворення та депортацію жителів з Криму на основі рішень судів російської влади, насильницького переміщення засуджених в пенітенціарні установи, розташовані на території Росії.

Генасамблея ООН в грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Раніше в Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов’язаними з анексією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у «цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких спорів».