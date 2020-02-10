У Житомирі анонсують виступи екссоліста Bad Boys Blue, який виступав у анексованому Криму

У Драматичному театрі імені Івана Кочерги в Житомирі плануються концерти колишнього соліста євродиско-гурту Bad Boys Blue Кевіна Маккоя, який виступав в анексованому Криму.

Згідно з афішею театру, музикант під брендом гурту ​планує виступити в Житомирі 10 березня. Квитки на концерт коштують від 300 до 1500 гривень.

Кевін Маккой потрапив до української бази «Миротворець» за виступи в анексованому Криму. Відомо, що він приїздив на півострів у травні 2016 року на концерт «Дискотека СРСР».

Кевін Маккой був солістом Bad Boys Blue з 2000 по 2003 рік. Гурт заснований у 1984 році і за свою історію випустив близько 30 хіт-синглів.

31 січня Служба безпеки України повідомила, що заборонила в’їзд на територію України російському співаку Валерію Сюткіну через його позицію щодо анексії Криму. А 4 лютого СБУ передала українським прикордонникам інформацію про те, що російський співак Олександр Сєров незаконно відвідував анексований Крим.

Іноземні артисти та інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску.

Деяким артистам і співакам, які приїжджали на гастролі до Криму або прямо підтримують російської анексії Криму, заборонено виступати на материковій Україні.