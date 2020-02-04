СБУ передала прикордонникам інформацію про незаконну поїздку Сєрова до окупованого Криму

Служба безпеки України передала українським прикордонникам інформацію про те, що російський співак Олександр Сєров незаконно відвідував анексований Крим. Про це СБУ повідомила у відповідь на запит народного депутата України Володимира Ар’єва.

«СБУ відреагувала на колективний лист 40 депутатів з «Європейської солідарності», «Голосу», «Батьківщини» і «За майбутнє». Сюткіну заборонений в’їзд в Україну. По іншому московському гастролеру, Сєрову, рішення має прийняти Державна прикордонна служба», – написав Ар’єв у Facebook.

Раніше стало відомо, що російський співак Валерій Сюткін, який підтримував президента Росії Володимира Путіна за «блискуче» проведену анексію Криму, планує виступити з концертом в київському палаці мистецтв «Україна» 27 квітня.

Окрім того, у цьому ж місці запланований концерт російського співака Олександра Сєрова, який виступав в анексованому Росією Криму у 2017 році.

Іноземні артисти та інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску.

Деяким артистам і співакам, які приїжджали на гастролі до Криму або прямо підтримують російської анексії Криму, заборонено виступати на материковій Україні.