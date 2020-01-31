СБУ заборонила в’їзд російському співаку, який схвалив анексію Криму

Служба безпеки України повідомила 31 січня, що заборонила в’їзд на територію України російському співаку Валерію Сюткіну через його позицію щодо анексії Криму.

«СБУ заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання щодо «доцільності» анексії Криму в ефірі одного з телеканалів Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що воно забороняє в’їзд іноземцям, якщо вони «несуть загрозу національній безпеці України». Окрім СБУ, такі повноваження мають й інші державні органи, зокрема Державна прикордонна служба, повідомляють у службі.

«При наявності інформації щодо іноземних артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію проти нашої країни, СБУ передає її до Держприкордонслужби», – уточнює пресслужба органу.

Раніше стало відомо, що російський співак Валерій Сюткін, який підтримував президента Росії Володимира Путіна за «блискуче» проведену анексію Криму, планує виступити з концертом в київському палаці мистецтв «Україна» 27 квітня.

У 2014 році Валерій Сюткін публічно назвав операцію Росії із захоплення Криму «блискучою» і заявив про встановлення «історичної справедливості».