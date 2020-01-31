ПАРЄ з подачі України закликала Росію виконувати Мінські угоди

Росія є стороною Мінських угод та повинна їх виконувати – такий текст містить резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи №15031 «Прогрес у моніторинговій процедурі Асамблеї» після правок, внесених 30 січня українськими делегатами.

Резолюція ПАРЄ закликала Росію до низки заходів, в тому числі співпраці із Заходом в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року, припинити нелегальну анексію Криму, а також повністю виконувати Мінські угоди, зупинити військове вторгнення до України та підтримку збройних угруповань на її сході.

Українські делегатки Єлизавети Ясько та Євгенія Кравчук додали уточнення, яке підкреслило, що Росія є стороною Мінських угод.

«Російська влада має… повністю виконати Мінські угоди, стороною яких є Росія», – йдеться в правці.

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Згідно з документом​, який охоплює період з січня по грудень 2019 року, Росія «посилює негативні тенденції щодо демократії, верховенства права та прав людини, що заважає виконанню ключових зобов’язань, пов’язаних із її доступом та членством». Серед її порушень згадані «повзуча анексія» сепаратистських регіонів Грузії – Південної Осетії та Абхазії, а також анексія Криму та збройна агресія на сході України.

Делегати від України Сергій Соболєв, Леся Василенко, Марія Мезенцева, Юрій Камельчук, Євгенія Кравчук, Олексій Гончаренко, Лариса Білозір, Сергій Кальченко, Єлизавети Ясько внесли правку, що додала до порушень Росії ухвалення змін до Конституції, після яких національні закони цієї країни мають пріоритет над міжнародним правом.

Як повідомляє кореспондент «Європейської правди», резолюцію підтримали 49 голосів, 19 висловилися проти.

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29 січня 2020 ПАРЄ підтримала повноваження делегації депутатів Державної думи Росії. За рішення проголосували 96 делегатів.

У червні 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ після чотирьох років перерви.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

16 січня Верховна Рада ухвалила заяву про повернення постійної делегації України до Парламентської асамблеї Ради Європи.