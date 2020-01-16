Рада ухвалила заяву про повернення делегації України до ПАРЄ

Верховна Рада України 16 січня ухвалила заяву про повернення постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році. За відповідне рішення проголосували 348 народних депутатів.

Згідно з документом, парламент доручив своїй постійній делегації у ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі у щорічній сесії асамблеї цього року.

«Метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася у результаті агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об’єктивної інформації про протиправні дії Російської Федерації на окупованих територіях нашої держави та зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена Ради Європи і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні», – йдеться у заяві.

Крім того, у заяві йдеться про необхідність ратифікації Росією Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин відповідно до зобов’язань Росією, взятих при вступі до Ради Європи.

Українські парламентарії також закликали країни-члени Ради Європи посилити зусилля зі спонукання російської сторони до виконання її міжнародних зобов’язань як члена Ради Європи, в тому числі ухвалених Асамблеєю резолюцій і рекомендацій, з метою відновлення поваги з боку Росії до принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність і непорушність кордонів в Європі.

У червні Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

Російська делегація не брала участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації.

Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі