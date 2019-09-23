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23 Вересень 2019, Київ 19:55
Новини | Політика

Україна офіційно відмовилася від участі в сесії ПАРЄ – заява

Зала засідань ПАРЄ, Страсбург, Франція

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Делегація Верховної Ради України офіційно відмовилася взяти участь в осінній сесії Парламентській асамблеї Ради Європи, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня. Голова делегації Єлизавета Ясько оприлюднила текст заяви у фейсбуці, він також доступний на сайті українського парламенту.

«Ми схвалили рішення не подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року. Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України», – вказала Ясько.

Водночас члени делегації проводитимуть консультації з партнерами по ПАРЄ «з метою винайдення спільних підходів і рішень, що дозволили б повернути асамблеї репутацію важливого взірця демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі».

/**/ /**/ /**/ олова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко
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Делегація України проігнорує осінню сесію ПАРЄ – голова комітету Ради з зовнішньої політики

Наприкінці минулого тижня голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (фракція «Слуга народу») повідомив, що українська делегація проігнорує осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи.

17 вересня Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, 20 вересня делегацію України в цій очолила представниця владної фракції Єлизавета Ясько.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ покинули зал засідань.

У Кремлі після рішення ПАРЄ про відновлення права голосу російської делегації заявили, що мають намір «послідовно і терпляче роз’яснювати» Заходу «ситуацію з Кримом».

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