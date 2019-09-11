Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ – Геращенко

Парламент сформував постійну делегацію Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомила народний депутат від «Європейської солідарності», член парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко в коментарі агентству «Інтерфакс-України».

За даними агентства, у складі делегації – 12 членів і 12 їхніх заступників: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників – ред.) з фракції «Слуга народу», по два – від фракцій «Опозиційна платформа – За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос» і групи «За майбутнє».

Член профільного комітету, народний депутат від «Європейської солідарності» Марія Іонова в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила, що керівника делегації поки не обрали.