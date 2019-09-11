Зеленський скасував указ Порошенка про надання рангу посла Ар’єву і Герасимову

Президент України Володимир Зеленський скасував указ свого попередника на посаді Петра Порошенка щодо надання дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла Володимиру Ар’єву та Артуру Герасимову.

Ар’єв і Герасимов є нині депутатами Верховної Ради, вони обрані за списком партії «Європейська солідарність». У 2015 і 2018 роках Володимир Ар’єв був віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

10 вересня Ар’єв заявив, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підписує членам української делегації в ПАРЄ відрядження на засідання комітету з питань рівності й недискримінації, де буде заслухано доповідь на тему «Ситуація кримських татар». Зранку 11 вересня депутат повідомив, що Разумков підписав розпорядження про відрядження.

За словами Ар’єва, Україну на засіданні комітету ПАРЄ разом із ним представлять його колеги по парламенту Андрій Лопушанський та Мустафа Джемілєв, багаторічний лідер кримських татар.