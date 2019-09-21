Делегація України проігнорує осінню сесію ПАРЄ – голова комітету Ради з зовнішньої політики

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (фракція «Слуга народу») повідомив 21 вересня, що українська делегація не братиме участі в сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться з 30 вересня до 4 жовтня.

«Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігноруванням її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ», – повідомив депутат у фейсбуці.

«Натомість зосередимось на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ. Цей підхід підтримала більшість фракцій українського парламенту», – наголосив Яременко.

Минулого тижня тодішній голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що затвердження проєкту резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про становище кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації. За його словами, причиною перенесення стала ініціатива внести низку правок до проєкту.

17 вересня Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, 20 вересня делегацію України в цій очолила представниця владної фракції Єлизавета Ясько.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ покинули зал засідань.

У Кремлі після рішення ПАРЄ про відновлення права голосу російської делегації заявили, що мають намір «послідовно і терпляче роз’яснювати» Заходу «ситуацію з Кримом».