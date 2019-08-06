Великобританія закликала переглянути рішення про повернення Росії у ПАРЄ

Британська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи закликала переглянути рішення про повернення в організацію Росії через масові затримання демонстрантів на акціях протесту в Москві. Текст заяви опублікував постійний представник Великої Британії в ПАРЄ Крістофер Івон.

У заяві, зокрема, зазначається, що Росія не має наміру виконувати свої зобов’язання і підкорятися стандартам асамблеї. Британія також звинуватила російську владу у порушенні Конвенції про права людини.

Британська делегація висловила надію, що ПАРЄ розгляне рішення про повернення Росії до роботи в організації на сесії у вересні.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини. Представники делегацій цих країн зачитали заяву про спільні дії через кризу в ПАРЄ. 1 липня до заяви приєдналася делегація Швеції.

Через тиждень голова делегації Великобританії в Парламентській асамблеї Ради Європи Роджер Гейл також приєднався до цієї фінальної заяви.