Ар’єв повідомив, що Британія приєдналася до демаршу в ПАРЄ через рішення щодо Росії

Голова делегації Великобританії в Парламентській асамблеї Ради Європи Роджер Гейл приєднався до фінальної заяви України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії про підтримку основних цінностей Ради Європи, які нехтуються, через повернення російської делегації. Про це повідомив на сторінці у Facebook голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Поповнення. До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії. Працюємо далі», – написав Ар’єв.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини. Представники делегацій цих країн зачитали заяву про спільні дії через кризу в ПАРЄ. 1 липня до заяви приєдналася делегація Швеції.

Нещодавно Росія заплатила внесок до бюджету Ради Європи за 2019 рік.