«Кремль знущається над тими, хто повернув Росію до ПАРЄ» – МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників масштабної акції мирного протесту, яка відбулася 27 липня в центрі столиці Росії Москви на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи.

«Такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини – на свободу висловлювань та мирний протест – Кремль відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи. Для нас очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією», – заявили 28 липня в Києві.

«Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями. Очікуємо на таке ж рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників нашої європейської й євроатлантичної спільноти», – додали в МЗС.

«Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно «зручних кандидатів», доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією», – мовиться також у коментарі.

27 липня в Москві близько десятка опозиційних і незалежних російських політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч із виборцями. Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала грубо затримувати всіх, хто прийшов на акцію. За даними російського правозахисного проєкту «ОВД-Інфо», кількість затриманих перевищила 1300.

За даними російського Міністерства внутрішніх справ, загалом у протестах брали участь близько 3500 людей, приблизно 700 з них – журналісти і блогери.

У світі засудили таке застосування сили проти учасників мирного протесту як непропорційне.