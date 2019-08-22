Парламенти країн Балтії й Північної Європи хочуть спільної позиції з Україною щодо повернення Росії в ПАРЄ

Спікери парламентів країн Балтії й Північної Європи мають намір виробити на початку вересня єдину позицію і програму своїх дій із приводу повернення делегації Росії до повноправної участі в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи, а проект цієї резолюції має розробити Україна – про це повідомив журналістам спікер парламенту Литви Вікторас Пранцкетіс після зустрічі зі головою Верховної Ради України нинішнього скликання, яке завершує свою роботу, Андрієм Парубієм.

Парубій, зі свого боку, сказав, що домовився з Пранцкетісом продовжити координувати спільні дії.

Він також заявив, що для нової української делегації в ПАРЄ, яку складе парламент нового скликання, «дуже важливо мати цю цілісність старої делегації і дуже швидко скоординувати свої дії з нашими друзями».

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій і без виконання Росією жодної з умов для повернення. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії й інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини. Представники делегацій цих країн зачитали заяву про спільні дії через кризу в ПАРЄ. 1 липня до заяви приєдналася делегація Швеції. Через тиждень голова делегації Великої Британії в ПАРЄ Роджер Гейл також приєднався до цієї заяви.