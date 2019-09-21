Міжнародні делегації України очолили депутати Потураєв і Чернєв зі «Слуги народу»

Депутат Верховної Ради Микита Потураєв (фракція «Слуга народу») очолив делегацію України в Парламентській асамблеї ОБСЄ, його колега по фракції Єгор Чернєв став головою української делегації в Парламентській асамблеї НАТО. Про це повідомив 21 вересня голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

«У деяких делегаціях наші колеги-жінки становлять половину складу. Дуже радий за колегу по комітету Єлизавету Ясько, яка обрана головою делегації в ПАРЄ, і сусідку-мажоритарницю Лесю Забуранну, яка обрана співголовою групи дружби з Канадою», – відзначив також Яременко у фейсбуці.

«Ми швидко завершуємо установчий період і переходимо до роботи по суті», – додав представник владної фракції.

Колишня учасниця делегації України в ПАРЄ Ірина Геращенко порадила новим українським представникам у міжнародних структурах «координувати всі наші дії з нашими справжніми союзниками, щоб не залишитися сам на сам з підступністю і підлістю РФ , й не дуже рефлексувати на деяких чванливих європейців, для яких давно форма замінила зміст».

17 вересня Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, з попереднього складу делегації в ній залишилися Олексій Гончаренко і Сергій Соболєв.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ покинули зал засідань.

У Кремлі після рішення ПАРЄ про відновлення права голосу російської делегації заявили, що мають намір «послідовно і терпляче роз’яснювати» Заходу «ситуацію з Кримом».