ПАРЄ підтримала повноваження російських депутатів

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала повноваження делегації депутатів Державної думи Росії. За рішення проголосували 96 делегатів.

Резолюцію підготував нідерландський депутат Тоні Кокс. Згідно з рішенням, Росія повертається до ПАРЄ без будь-яких обмежень. Кокс відзначає певний прогрес: Москва почала платити внески до Ради Європи та звільнила українських військовополонених моряків.

Водночас ПАРЄ підтримала одну поправку до тексту резолюції, у якій Росії нагадали про позицію Асамблеї через анексію Криму.

У червні 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ після чотирьох років перерви.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

16 січня Верховна Рада ухвалила заяву про повернення постійної делегації України до Парламентської асамблеї Ради Європи.