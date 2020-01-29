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29 січня 2020, Київ 23:02
Новини | Політика

ПАРЄ підтримала повноваження російських депутатів

ПАРЄ підтримала одну поправку до тексту резолюції, у якій Росії нагадали про позицію Асамблеї через анексію Криму

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала повноваження делегації депутатів Державної думи Росії. За рішення проголосували 96 делегатів.

Резолюцію підготував нідерландський депутат Тоні Кокс. Згідно з рішенням, Росія повертається до ПАРЄ без будь-яких обмежень. Кокс відзначає певний прогрес: Москва почала платити внески до Ради Європи та звільнила українських військовополонених моряків.

Водночас ПАРЄ підтримала одну поправку до тексту резолюції, у якій Росії нагадали про позицію Асамблеї через анексію Криму.

У червні 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ після чотирьох років перерви.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

16 січня Верховна Рада ухвалила заяву про повернення постійної делегації України до Парламентської асамблеї Ради Європи.

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