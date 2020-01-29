ПАРЄ ухвалила нову санкційну процедуру

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила нову санкційну процедуру для країн, які здійснили серйозні порушення.

«Європейська правда» пише, що процедура розрахована на дев’ять місяців. Весь цей час має тривати діалог із порушником і у разі навіть мінімального прогресу у вирішенні проблеми термін може бути запущений спочатку.

Водночас нинішня процедура запровадження санкцій буде застосовуватися для не надто серйозних порушень.

Механізм підтримали 109 депутатів, проти виступили 24. Від України резолюцію підтримала народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Юлія Льовочкіна.