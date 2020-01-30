Асєєв у ПАРЄ попросив «натиснути на Москву, щоб врятувати хоча б одне життя»

Звільнений в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв у виступі в Парламентській асамблеї Ради Європи попросив сприяння європейських політиків у звільненні людей, що залишаються в місцях несвободи на українській території, непідконтрольній уряду.

«Економіка і калькулятор усе частіше беруть верх над мораллю і правом. Але є речі, які незмінні досі – це слова маленької людини перед людьми, які натискають на великі телефонні кнопки і щось вирішують. У нашій ситуації останню кнопку натискає Москва. І сьогодні я прошу вас тільки про одне: якщо у вас є можливість натиснути на Москву і врятувати з донбаського полону хоча б одне чиєсь життя – зробіть це заради майбутнього, в якому важливі не погони, а людина. Того майбутнього, якого Російська Федерація позбавила цілу частину моєї країни», – сказав Асєєв.

Раніше цього місяця в інтерв’ю Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) та каналу Настоящее время Асєєв казав, що інформаційна підтримка може зберегти полоненому здоров’я та, імовірно, життя. Водночас, потрібно зважати на те, чи є можливість звільнити людину непублічним шляхом, та не зашкодити цьому в перші кілька діб, додав колишній в’язень російських гібридних сил.