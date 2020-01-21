Асєєв розповів, як передав рукописи з полону бойовиків на волю

Звільнений в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв розповів, як йому вдалося переправити на волю з полону бойовиків угруповання «ДНР» власні рукописи. За словами Асєєва, це допоміг зробити інший колишній в’язень бойовиків, танкіст Богдан Пантюшенко.

«Перед обміном я сховав серед його листів від дружини власні рукописи, які відтворив по пам’яті ще в СІЗО з числа тих, що відібрали в «Ізоляції». Сьогодні Богдан їх мені передав, а отже – скоро можна буде побачити й перші тексти. Маю велику надію, що офіс президента та наша країна в цілому не забуде тих, хто віддав за неї 5 років життя і відзначить справжню мужність цих людей. Пишаюсь, що маю із ними знайомство», – написав Асєєв у фейсбуці.

Він повідомив, що вперше побачив Пантюшенка в колонії, коли той займався бігом.

«Для мене біг взагалі – щось святе (я бігав навіть у підвалі), тому я одразу зрозумів, що зламані у полоні носи – не єдине, що є у нас спільного)). Після 30 місяців мого власного полону і «Ізоляції» я був вичавлений вщент, та Богдан провів у полоні 5 років – і не було і дня із тих 1,5 місяця, що ми були з ним на зоні, щоб він не посміхався і не казав, що одного дня все буде добре. 5 років. Навіть мені важко це уявити», – вказав автор Радіо Свобода.

Богдан Пантюшенко, як і Станіслав Асєєв, був звільнений під час останнього на цей час обміну, в грудні 2019 року.