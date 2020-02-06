Росіянку не пустили до Києва через незаконне відвідування Криму – прикордонники

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомляє, що не пропустила через пункт пропуску «Київ» (Жуляни) в київському аеропорту громадянку Росії, яка, як стверджують прикордонники, намагалася дати хабар у розмірі 500 доларів, щоб приховати своє незаконне відвідування анексованого Криму. Про це повідомляє пресслужба українського відомства.

«Коли росіянка зрозуміла, що за порушення законодавства України прикордонники не пропустять її через державний кордон – вдалася до спроби підкупу. «Винахідниця» оцінила свою перепустку в 500 доларів США», – сказано в повідомленні.

У ДПСУ уточнили, що жінці заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.

Раніше в Державній прикордонній службі України повідомили, що з початку 2020 року в анексований Крим через адмінкордон із Херсонською областю не пропустили 78 осіб.

Також ДПСУ зазначили, що в 2019 році знизилася кількість росіян, які в'їхали на материкову частину України.