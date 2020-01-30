З 2014 року в Україну не пустили понад 5 тисяч росіян – СБУ

З 2014 року, початку збройної агресії Росії проти України, в Україну не пропустили 5024 росіян, повідомила пресслужба СБУ.

«675 – стільком громадянам Російської Федерації було заборонено в’їзд в Україну в 2019 році», – уточнили у відомстві.

У 2018 році, як повідомляла СБУ, в’їзд в Україну заборонили 157 громадянам Росії.

За даними МВС, протягом минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну понад 7300 громадянам Росії, стосовно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або стосовно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.

Міністерство культури України веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці.​