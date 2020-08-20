У кримського татарина Мусліма Алієва, якого утримують у Росії, підтвердили COVID-19 – Денісова

У кримського татарина Мусліма Алієва, якого утримують у СІЗО у російському Башкортостані, підтвердили COVID-19. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Нехтуючи положенням Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням, нашому співгромадянину не було надано невідкладну медичну допомогу. Його замотали у плівку та вивезли у невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши в окрему камеру. У цьому ж СІЗО знаходяться Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Куку Емір-Усеїн та Арсен Джеппаров – вони опинилися у зоні ризику зараження коронавірусом», – розповіла Денісова.

Вона додала, що керівництво слідчих ізоляторів продовжує ігнорувати заяви Енвера Омерова, Арсена Джеппарова, Аліма Суф'янова щодо надання їм належної медичної допомоги.

«Зокрема, у Арсена Джепарова почався сильний запальний процес після операції з видалення новоутворення, через що погіршився слух, постійно підвищена температура та головні болі, а в Аліма Суф’янова понад шість днів поспіль тримається висока температура та болять нирки», – зазначила омбудсмен.

Згідно з рішенням російського суду у 2019 році, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джепаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Amnesty International назвала в’язнями совісті всіх фігурантів ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір».