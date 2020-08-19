«Біль у грудях, судоми, подагра»: рідних непокоїть стан здоров’я кримчанина Гафарова, який перебуває у СІЗО

Дружина фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова Роза непокоїться через стан здоров’я чоловіка, який вже більше року перебуває у СІЗО Сімферополя. За її словами, стан Гафарова постійно погіршується.

Про погане самопочуття заарештований кримчанин повідомив рідним в останньому листі.

«Щоранку до полудня болить ліва частина грудей і не докличешся ні фельдшера, ні лікаря. Лікарі обходи не роблять, а щоб до них потрапити на прийом, то пишеш заяву, і протягом трьох днів тебе викличуть. Та й під час самого виклику – міряють тиск і все. Сильно болять ноги, суглоби через наслідки хвороби нирок – подагра. Судоми від коліна до ступні через нирки бувають щодня. Тиск виміряти дуже важко», – опублікувала у фейсбуці рядки з листа чоловіка Роза Гафарова.

Вона зазначила, що «кожен день, проведений в ув’язненні, стає для чоловіка боротьбою за життя».

Даних від керівництва СІЗО щодо стану Гафарова немає.

Раніше Гафаров заявляв, що на нього тиснуть співробітники слідчого ізолятора в Сімферополі, через що у кримчанина погіршується стан здоров’я. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії направили запит у ФСВП Росії, якому зараз підпорядковується пенітенціарна система окупованого Криму, щоб дізнатися позицію російських тюремників з приводу того, що відбувається. Однак відповіді не отримали.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону 11 березня продовжили арешт тринадцятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Таким чином, Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазієв, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Шейхалієв залишаються під арештом в СІЗО.