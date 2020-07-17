Вісьмох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» суд залишив у СІЗО до вересня

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі сусідньої Росії 13, 15 і 16 липня розглянув апеляційні скарги і залишив під арештом вісьмох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».
Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», Риза Ізетов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Тофік Абдулгазієв, Джеміль Гафаров, Фарход Базаров, Владлен Абдулкадиров і Яшар Муедінов залишаться у СІЗО ще на два місяці – до 15 вересня.
«Всі доводи, зазначені адвокатами в апеляційних скаргах, всі доводи, які ми висловили в процесі засідання, суд не почув і залишив постанову Верховного суду Республіки Крим від 10 червня чинною», – прокоментував рішення суду від 16 липня адвокат Едем Семедляєв.
27 березня 2019 року російські силовики провели в окупованому Криму обшуки у будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії і окупованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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