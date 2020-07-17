Вісьмох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» суд залишив у СІЗО до вересня

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі сусідньої Росії 13, 15 і 16 липня розглянув апеляційні скарги і залишив під арештом вісьмох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», Риза Ізетов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Тофік Абдулгазієв, Джеміль Гафаров, Фарход Базаров, Владлен Абдулкадиров і Яшар Муедінов залишаться у СІЗО ще на два місяці – до 15 вересня.

«Всі доводи, зазначені адвокатами в апеляційних скаргах, всі доводи, які ми висловили в процесі засідання, суд не почув і залишив постанову Верховного суду Республіки Крим від 10 червня чинною», – прокоментував рішення суду від 16 липня адвокат Едем Семедляєв.

27 березня 2019 року російські силовики провели в окупованому Криму обшуки у будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії і окупованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».