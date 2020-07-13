Активіст Бекіров залишається у розшуку: суд у Криму відхилив апеляцію захисту

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив чинним рішення суду попередньої інстанції про оголошення в розшук колишнього політичного в’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін у коментарі громадському об’єднанню «Кримська солідарність».

За словами адвоката, оголошення у розшук Бекірова є незаконним.

«Захист представив численні медичні документи, що він є інвалідом 1-ї групи, що він продовжує лікування в стаціонарі. На момент рішення суду, була складна епідеміологічна ситуація, були закриті кордони і Едем Бекіров як людина, що має хронічні захворювання, входив до групи ризику», – сказав Ладін.

Адвокат додав, що захист оскаржуватиме це рішення і наполягатиме на тому, що кримінальну справу щодо Бекірова необхідно припинити, оскільки відсутня можливість прибуття його підзахисного на судове засідання.

Читайте також: Ялтинська «справа Хізб ут-Тахрір»: Україна вимагає від Росії звільнити засуджених кримських татар

Суддя підконтрольного Кремлю Центрального районного суду Сімферополя Сергій Деменок 26 червня постановив оголосити кримськотатарського активіста Едема Бекірова у розшук.

Раніше російський суддя в анексованому Криму ухвалив «примусово доставити» Едема Бекірова на засідання 22 травня.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

У травні розгляд кримінальної справи в Криму поновили.