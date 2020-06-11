В анексованому Криму затримали кримського татарина, який був свідком у «справі Хізб ут-Тахрір» – активісти

В анексованому Криму у четвер спіробітники російського ФСБ затримали кримського татарина Руслана Бекірова, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Рустема Кямілєва.

«Він подзвонив мені і встиг розповісти, що його посадили в транспортний засіб і везуть на Леніна, 41. Інкримінують ст. 307 КК Росії (завідомо неправдиві показання)», – повідомив адвокат.

Раніше Бекіров проходив свідком у справі Енвера Сейтосманова, якого торік російський суд засудив до 17 років колонії суворого режиму за організацію діяльності осередку «Хізб ут-Тахрір».

ФСБ Росії публічно не коментувала затримання кримчанина.

Активісти повідомляють, що раніше Бекіров звертався в правозахисний офіс у Сімферополі за юридичною консультацією, оскільки 29 березня 2019 року його затримували співробітники ФСБ і схиляли до співпраці в кримінальній справі Сейтосманова. Незважаючи на це, Бекіров взяв участь в судовому процесі і виступив на стороні захисту, розповівши про тиск з боку спецслужб.

У жовтні минулого року Військово-слідчий комітет Росії в Криму проводив дослідчу перевірку щодо працівників ФСБ Росії, які допитували Бекірова.