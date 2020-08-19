Кримськотатарського правозахисника етапували до російської колонії – рідні

Кримськотатарського правозахисника, фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Еміра-Усеїна Куку етапували у колонію №16 у місті Салават республіки Башкортостан. Про це «Кримській солідарності» повідомила дружина Куку Мер’єм з посиланням на адвоката Рефата Юнуса.

«Емір-Усеїн зараз перебуває на карантині. Дуже був радий бачити адвоката і передав родині, своєму народу, громадськості великий привіт. Адвокат залишив йому свій номер телефону на випадок екстрених ситуацій», – розповіла Мер’єм Куку.

Адвокат повідомив дружині політв’язня, що планує систематично – раз на два місяці відвідувати його і інших політв’язнів у колонії.

Сім’я стурбована станом здоров’я Емір-Усеіна Куку і відсутністю системного лікування.

«Еміра давно турбують нирки, які йому відбили при затриманні у Криму, але точного діагнозу досі немає. Прокололи в Ростові-на-Дону антибіотики – біль не минув. Крім іншого, з’явилося новоутворення у колінному суглобі. У Ростові-на-Дону, до етапу в Салават, йому зробили УЗД. Попередній висновок – кіста Бейкера», – зазначила дружина Куку, додавши, що його не лікують.

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», зокрема і Емір-Усеіна Куку, який отримав 12 років ув’язнення.

Правозахисники назвали вирок політичним, а Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні і вимагає звільнити засуджених.